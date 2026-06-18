Boyacá tendrá la primera Escuela Agroecológica para Jóvenes Rurales en un predio de 15 hectáreas

Un predio de 15 hectáreas será el escenario de formación para las nuevas generaciones del campo boyacense

Boyacá

El departamento de Boyacá avanza en la creación de la primera Escuela de Formación Agroecológica para Jóvenes Rurales, un proyecto que se desarrollará en un predio de 15 hectáreas entregado recientemente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que buscará fortalecer la transición hacia modelos de producción sostenibles en el sector agropecuario.

La secretaria de Agricultura de Boyacá, Elizabeth Bermúdez, destacó que la entrega del terreno representa una oportunidad para materializar proyectos que en muchas ocasiones no logran avanzar por la falta de espacios adecuados para su desarrollo.

“Muchas veces tenemos proyectos y acuerdos supremamente importantes, pero desafortunadamente se detienen porque no contamos con las instalaciones, la capacidad o el área suficiente para poderlos desarrollar. Hoy podemos contar con un predio de 15 hectáreas donde esperamos desarrollar la Escuela de Formación Agroecológica para Jóvenes Rurales del departamento”, afirmó.

La secretaria explicó que la iniciativa estará enfocada en la aplicación de conocimientos científicos junto con los saberes tradicionales del campo, promoviendo sistemas productivos sostenibles, la reducción del uso de agroquímicos y el rescate de semillas ancestrales propias del territorio boyacense.

“Queremos que este sea un espacio donde la innovación y la tecnología se fusionen con la tradición y el conocimiento de nuestros campesinos, para fortalecer sistemas productivos sostenibles, especialmente en las zonas de clima frío”, señaló.

La funcionaria indicó que, tras la entrega del predio, iniciará la etapa de fortalecimiento y estructuración del proyecto, el cual estará articulado con las rutas agroecológicas y el Plan de Extensión Agropecuaria del departamento. Asimismo, se buscará consolidar redes y colectivos de jóvenes rurales para que sean protagonistas en la transformación del sector.

Bermúdez aclaró que la construcción de una granja agroecológica será un proceso progresivo, que demandará acompañamiento, inversión y trabajo permanente.

“Una granja agroecológica no se construye de la noche a la mañana. Es como cualquier finca: requiere esfuerzo diario, cuidado, atención e inversión, pero será un centro desde donde podremos desarrollar proyectos conjuntos que nos permitan avanzar hacia una producción sostenible”, explicó.

En cuanto al trabajo académico y técnico, la secretaria confirmó que la iniciativa contará con una articulación con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y otras instituciones con experiencia en formación agroecológica, con el propósito de construir el proyecto por etapas y garantizar su permanencia en el tiempo.

Mientras se avanza en la formulación de las inversiones, desde la Secretaría de Agricultura se iniciarán actividades como el reconocimiento de los suelos, la cartografía del territorio y procesos de capacitación que permitan poner en marcha la Escuela Agroecológica y convertirla en un referente de formación para las nuevas generaciones del campo boyacense.