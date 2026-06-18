Alcaldía de Paipa anuncia acciones jurídicas por traslado del Concurso Departamental de Bandas

Paipa

El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, anunció una serie de acciones jurídicas y administrativas tras la decisión de la Gobernación de Boyacá de modificar la sede del Concurso Departamental de Bandas, evento que tradicionalmente se realiza en el Pantano de Vargas.

El mandatario local explicó que la administración municipal ya inició el análisis jurídico del caso y que la primera medida será la radicación de un derecho de petición para que la Gobernación entregue oficialmente el acto administrativo que sustenta la decisión, así como sus antecedentes y fundamentos legales.

Según Camacho, hasta el momento la Alcaldía solo conoce un comunicado de prensa, pero no el documento oficial que formaliza el cambio, lo que genera incertidumbre sobre la legalidad de la medida.

“Lo primero es solicitar formalmente la resolución o el acto administrativo mediante el cual se toma esta decisión, porque necesitamos claridad sobre su sustento jurídico”, señaló.

El alcalde también indicó que, dependiendo de la respuesta institucional, no se descarta la interposición de una acción de tutela o una acción popular, además de solicitar la intervención del Ministerio de Cultura para que se revise el cumplimiento del Plan Especial de Salvaguarda del Concurso Nacional de Bandas, del cual hace parte el certamen departamental.

Camacho insistió en que el concurso cuenta con una estructura normativa que involucra al Ministerio, la Gobernación, la Alcaldía de Paipa, Corbandas y la comunidad, a través de un comité de salvaguarda, lo que impediría decisiones unilaterales sobre su desarrollo.

De igual forma, advirtió que el Pantano de Vargas, además de ser escenario histórico del evento, cuenta con un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) que establece la realización de actividades culturales en el lugar, lo que refuerza la necesidad de concertación previa.

El mandatario confirmó además que este jueves sostendrá una reunión con Corbandas, donde inicialmente se abordaría la organización del Concurso Nacional de Bandas, pero en la que ahora será prioritario tratar la situación del concurso departamental.

El alcalde también reiteró la disposición de la administración municipal al diálogo, pero aseguró que la Alcaldía acudirá a todas las instancias necesarias para defender la continuidad del evento en el Pantano de Vargas, como se ha realizado durante los últimos 30 años.