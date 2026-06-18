Kevin Casas, secretario de IDEA, interviene en política hablando mal de Abelardo: Embajador Reyes

El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, lanzó fuertes críticas contra Kevin Casas, director ejecutivo de IDEA Internacional, tras un encuentro diplomático en el que, según relató, el funcionario habría realizado comentarios sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, afirmó que Reyes expresó preocupación por el papel que estarían desempeñando algunos observadores internacionales en el contexto de las elecciones presidenciales en Colombia.

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