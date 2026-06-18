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18 jun 2026 Actualizado 14:03

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Kevin Casas, secretario de IDEA, interviene en política hablando mal de Abelardo: Embajador Reyes

El embajador de Colombia en Suecia aseguró que el director ejecutivo de IDEA Internacional hizo comentarios impropios sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y advirtió sobre una posible intervención en el proceso electoral colombiano.

Kevin Casas, secretario de IDEA, interviene en política hablando mal de Abelardo: Embajador Reyes

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El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, lanzó fuertes críticas contra Kevin Casas, director ejecutivo de IDEA Internacional, tras un encuentro diplomático en el que, según relató, el funcionario habría realizado comentarios sobre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, afirmó que Reyes expresó preocupación por el papel que estarían desempeñando algunos observadores internacionales en el contexto de las elecciones presidenciales en Colombia.

Lea también: Verónica es quien desinforma a Petro sobre su vida en Estocolmo: Embajador de Colombia en Suecia

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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