Ocaña y Tibú decretaron medidas de seguridad para la jornada electoral de este domingo 21 de junio
Todo está listo para la segunda presidencial.
Norte de Santander
Las alcaldías de los municipios de Tibú y Ocaña dieron a conocer sus respectivos decretos con los que buscan garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial 2026.
En Tibú
Mediante el decreto 037 del 16 de junio del 2026, estableció:
Más información
- Ley seca: prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 de la tarde de este sábado 20 de junio y hasta las 12:00 P.M. del lunes 22 de junio.
- Prohibición del porte de armas desde las 6:00 A.M. del sábado 20 de junio y hasta las 6:00 A.M. del lunes 22 de junio.
- Restricción del transito de camiones y tractocamiones desde las 6:00 A.M. del sábado 20 de junio y hasta las 6:00 A.M. del lunes 22 de junio.
En Ocaña
Mediante el decreto 153 del 17 de junio del 2026, se estableció:
Más información
- Ley seca: prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes desde el sábado 20 de junio a las 2:00 de la tarde y hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio.
- La suspensión de portes de armas desde las 6:00 de la mañana del sábado 20 de junio y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio.
- Se prohíbe la circulación de motos desde las 5:00 P.M. del domingo 21 de junio y hasta las 5:00 A.M. del lunes 22 de junio.
- La prohibición de transporte de líquidos inflamables, escombros, desechos, trasteos y cilindros de gas en cualquier vehículo, desde las 6:00 P.M. del sábado 20 de junio y hasta las 5:00 A.M. del lunes 22 de junio.
Así mismo, en este municipio se llevó a cabo el último Comité de Seguimiento Electoral, donde se revisaron los 42 puestos de votación, el componente de seguridad a cargo de la Fuerza Pública, así como la organización logística y electoral presentada por la Registraduría Nacional, garantizando el correcto desarrollo de la jornada democrática.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...