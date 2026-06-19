Ocaña y Tibú decretaron medidas de seguridad para la jornada electoral de este domingo 21 de junio

Norte de Santander

Las alcaldías de los municipios de Tibú y Ocaña dieron a conocer sus respectivos decretos con los que buscan garantizar la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial 2026.

En Tibú

Mediante el decreto 037 del 16 de junio del 2026, estableció:

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Ley seca : prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 de la tarde de este sábado 20 de junio y hasta las 12:00 P.M. del lunes 22 de junio.

: prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las 6:00 de la tarde de este sábado 20 de junio y hasta las 12:00 P.M. del lunes 22 de junio. Prohibición del porte de armas desde las 6:00 A.M. del sábado 20 de junio y hasta las 6:00 A.M. del lunes 22 de junio.

desde las 6:00 A.M. del sábado 20 de junio y hasta las 6:00 A.M. del lunes 22 de junio. Restricción del transito de camiones y tractocamiones desde las 6:00 A.M. del sábado 20 de junio y hasta las 6:00 A.M. del lunes 22 de junio.

En Ocaña

Mediante el decreto 153 del 17 de junio del 2026, se estableció:

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Ley seca : prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes desde el sábado 20 de junio a las 2:00 de la tarde y hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio.

: prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes desde el sábado 20 de junio a las 2:00 de la tarde y hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio. La suspensión de portes de armas desde las 6:00 de la mañana del sábado 20 de junio y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio.

desde las 6:00 de la mañana del sábado 20 de junio y hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio. Se prohíbe la circulación de motos desde las 5:00 P.M. del domingo 21 de junio y hasta las 5:00 A.M. del lunes 22 de junio.

desde las 5:00 P.M. del domingo 21 de junio y hasta las 5:00 A.M. del lunes 22 de junio. La prohibición de transporte de líquidos inflamables, escombros, desechos, trasteos y cilindros de gas en cualquier vehículo, desde las 6:00 P.M. del sábado 20 de junio y hasta las 5:00 A.M. del lunes 22 de junio.

Así mismo, en este municipio se llevó a cabo el último Comité de Seguimiento Electoral, donde se revisaron los 42 puestos de votación, el componente de seguridad a cargo de la Fuerza Pública, así como la organización logística y electoral presentada por la Registraduría Nacional, garantizando el correcto desarrollo de la jornada democrática.