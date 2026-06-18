Frontera se cerrará el sábado por elecciones presidenciales

Cúcuta

Con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Migración Colombia informó que entre las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio y las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio de 2026 estará vigente el cierre temporal de los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados.

La medida fue establecida por el Gobierno nacional mediante el Decreto 0612 del 16 de junio de 2026 y hace parte de las acciones previstas para garantizar condiciones de seguridad durante la jornada electoral que se realizará el próximo domingo 21 de junio.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del decreto, durante el periodo señalado se restringirá el tránsito de viajeros por los pasos fronterizos autorizados y se reforzarán los controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales. La restricción no aplicará en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas.

El cierre temporal se enmarca en el Plan Democracia 2026, una estrategia interinstitucional liderada por el Gobierno Nacional para proteger el ejercicio democrático y contribuir al desarrollo seguro y ordenado de las elecciones. Mientras la medida permanezca vigente, los demás puestos de control migratorio del país continuarán operando con normalidad, de acuerdo con los protocolos y disposiciones establecidos.

“Esta decisión responde al compromiso del Estado con la protección de la seguridad nacional y las garantías para el ejercicio democrático. Migración Colombia mantendrá presencia y vigilancia permanente en las zonas fronterizas del país”, señaló Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Como parte de este despliegue, Migración Colombia fortalecerá los controles de ingreso y salida de viajeros en las zonas fronterizas, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el propósito de prevenir situaciones que puedan afectar el orden público o interferir en el proceso electoral.

La entidad invitó a la ciudadanía a consultar oportunamente los canales oficiales de información y a planificar sus desplazamientos para evitar inconvenientes durante la vigencia de esta medida.