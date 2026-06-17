Autoridades destruyen productos comestibles vencidos que estaban a la venta en el norte de Caldas

Visita de integrantes de la DTSC en un establecimiento comercial. Foto: Dirección Territorial de Salud de Caldas.

Caldas

Dentro de las visitas hechas a varios establecimientos comerciales en Aranzazu, Salamina, Pácora, Filadelfia y Aguadas, las autoridades en salud hallaron productos vencidos expuestos a la venta. Hover Castaño, técnico de Saneamiento Ambiental de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, afirma que la presencia de productos con fecha de vencimiento expirada estaría asociada a la adquisición de bebidas en promoción.

“En operativos realizados en el norte de Caldas hemos encontrado productos vencidos, especialmente gaseosas y cervezas. Cuando evidenciamos esta situación, aplicamos la medida sanitaria correspondiente, que consiste en la destrucción del producto, con el fin de evitar riesgos para la salud de la comunidad”.

De manera paralela, la dirección territorial de salud, adelanta inspecciones en establecimientos dedicados a la preparación y expendio de alimentos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, especialmente, durante las vacaciones de mitad de año y de ferias y fiestas en varios municipios del departamento.

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El funcionario hace un llamado a los propietarios y administradores de locales comerciales a revisar, periódicamente, las fechas de vencimiento de los productos y mantengan las condiciones sanitarias requeridas para el funcionamiento de los negocios.