CNE lanza plataforma digital para acreditar y capacitar testigos electorales en todo el país

El Consejo Nacional Electoral realizó el lanzamiento oficial de esta nueva herramienta, orientada a digitalizar y estandarizar el proceso de participación de actores electorales en el calendario democrático. Caracol Radio estuvo presente durante el evento y recogió las declaraciones de los funcionarios sobre el alcance de la iniciativa.

Durante la presentación, José Antonio Parra, director de la Oficina de Vigilancia e Inspección Electoral, afirmó que esta plataforma de capacitación, acreditación de testigos y de auditores de sistemas es clave para garantizar el éxito del proceso. En sus palabras, “la democracia no merece menos”.

El funcionario explicó que la meta es que cada agrupación política pueda contar con un testigo electoral en las 127.000 mesas de votación del país. “Cada partido político va a poder tener en cada mesa de votación un testigo electoral. En tiempo real el testigo podrá reportar las novedades al partido, dándole transparencia y legitimidad a la jornada”, señaló.

La Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales centraliza en un entorno digital el proceso de postulación y acreditación, permitiendo el registro estructurado de información, la verificación de requisitos y el seguimiento en tiempo real de cada solicitud. Además, genera credenciales digitales con código QR. “Cualquier autoridad podrá verificar no solamente el carné del testigo, sino la resolución con la cual fue acreditado”, añadió Parra.

El sistema también incorpora mapas de calor y alertas automáticas que informan a los partidos en qué mesas no han postulado testigos y permite que, al cierre de la jornada, estos reporten los resultados del preconteo a sus organizaciones.

Según se informó, la herramienta ya está en funcionamiento, los partidos han sido capacitados y se realizaron pruebas que permiten cargar simultáneamente más de seis millones de actores electorales. “Esta tecnología va en el desarrollo de la democracia y la consolidación de una Colombia más justa y fuerte”, concluyó el funcionario.