La carta que le envió Beto Coral al presidente Petro después de su deportación: “van a ir por usted”
El activista le advierte al presidente que debe salir del país antes del 6 de agosto.
Una fuerte advertencia le hizo el activista Beto Coral al presidente Gustavo Petro, después de lo que vivió durante su captura por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...