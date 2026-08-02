Gobierno rechazó atentado en el que murió el gobernador indígena Julián Gutiérrez y su escolta

Un gran rechazo generó el ataque sicarial que se registró en un restaurante en el municipio de Florida, en el que acabaron con la vida de el gobernador indígena Julián Mauricio Gutiérrez del resguardo Kwesx Yu Kiwe, y de otras tres personas más.

El Gobierno rechazó el atentado perpetrado en el casco urbano de este municipio, en el que también murió un hombre que pertenecía al esquema de protección del gobernador asesinado, así como el comunero indígena Haminton Daniel y Andrés Machín, escolta de la Unidad Nacional de Protección.

El Ministerio del Interior, alertó por la amenaza de muerte recibida por Jhon Anderson Ipia, coordinador político y administrativo del Consejo de Gobierno del Pueblo Nasa, y por el ultimátum de 24 horas que le dieron para abandonar el país.

El Gobierno alzó la voz ante la necesidad de fortalecer la protección y seguridad de las comunidades indígenas, ante lo que sus autoridades califican como un riesgo de exterminio físico y cultural.

UNP condenó los hechos

La Unidad Nacional de Protección condenó el ataque sicarial, y expresó condolencias a las familias de los escoltas asesinados en este hecho.

Al mismo tiempo, reiteró su disposición para colaborar, en el marco de sus competencias, con las autoridades encargadas de la investigación y el esclarecimiento de estos hechos.