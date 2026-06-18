Registraduría explica restricciones del uso de celulares en puestos de votación

Tunja

La Registraduría Nacional del Estado Civil en Boyacá reiteró las medidas de control sobre el uso de teléfonos celulares durante la jornada de segunda vuelta presidencial, con el fin de garantizar la transparencia del proceso electoral y prevenir conductas que puedan afectar la libertad del voto.

La delegada de la Registraduría en el departamento, Diana Carolina Zanabria, explicó que la disposición hace parte de una directriz nacional que ya ha sido aplicada en procesos electorales anteriores y que fue nuevamente reforzada mediante una circular conjunta con la Procuraduría General de la Nación.

“Es una disposición que no es nueva, ya tiene varias elecciones de aplicación. Se trata de la prohibición del uso de celulares dentro de los puestos de votación para todos los actores del proceso electoral”, señaló.

Zanabria indicó que la medida busca evitar prácticas como el constreñimiento al sufragio, el proselitismo político dentro de los puestos de votación y la toma de fotografías al tarjetón en el momento de la elección, situaciones que pueden generar presión sobre el elector.

Según la delegada, la restricción al uso de dispositivos móviles aplica entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, durante el desarrollo de la jornada electoral. Sin embargo, precisó que existen momentos específicos en los que sí se permite su uso.

“Antes de las 8:00 de la mañana los jurados y testigos pueden registrar la apertura de las mesas, verificando que las urnas estén en cero. Y después de las 4:00 de la tarde también se puede hacer uso de los celulares para el escrutinio de mesa”, explicó.

Asimismo, señaló que durante la jornada los jurados de votación, testigos electorales y delegados deberán tomar registro del formulario E-14 en sus tres cuerpos, con el fin de garantizar la trazabilidad y transparencia del conteo, permitiendo posteriormente la comparación con los resultados publicados en la plataforma oficial.

En cuanto a los ciudadanos, la delegada aclaró que no se exige dejar el celular en custodia, sino simplemente no utilizarlo dentro del puesto de votación, salvo en dos momentos específicos relacionados con la autenticación de la cédula digital: al ingreso al puesto ante la Policía Nacional y al momento de la verificación en la mesa de votación ante el jurado.

“El ciudadano debe portar su celular, pero no usarlo dentro del puesto de votación. En ningún caso se va a decomisar el dispositivo”, puntualizó.

Zanabria también confirmó que la vigilancia de estas disposiciones será una tarea conjunta entre la Registraduría, la Policía Nacional y los organismos de control que integran las mesas de justicia, como la Procuraduría, la Personería, la Defensoría del Pueblo y, en algunos casos, la Fiscalía General de la Nación y el CTI.

En estos espacios, la ciudadanía podrá reportar cualquier irregularidad que afecte el desarrollo del proceso electoral.

La Registraduría informó que los 398 puestos de votación habilitados en Boyacá se encuentran operando con normalidad y sin novedades hasta el momento, incluso en zonas con condiciones climáticas o de orden público complejas, donde ya se han activado planes de contingencia y rutas alternas.