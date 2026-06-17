Varios sectores de Girón y Chimitá estarán sin agua este miércoles
La suspensión del servicio fue programada mientras se repara una tubería averiada en la vía entre Chimitá y Rincón de Girón.
Si vive en sectores como Palenque, Rincón de Girón, Río de Oro II, El Portal I y II o la zona industrial de Chimitá, tenga en cuenta que este miércoles estará suspendido el servicio de agua hasta las 6:00 de la tarde.
La medida fue anunciada por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga debido a la reparación de una tubería que presentó daños en la vía nacional, en el tramo entre Chimitá y Rincón de Girón.
Estos son los sectores afectados:
- Palenque
- Rincón de Girón
- Río de Oro II
- El Portal I
- El Portal II
- Zona Industrial Chimitá
- La Inmaculada
- Rincón de la Paz
- Centro Abastos
- Parque Industrial I
- Parque Industrial II
- San Antonio de Carrizal
- Carrizal Campestre
- Centro de Reclusión de Mujeres
También habrá afectación en:
- Pilas públicas de San Antonio de Carrizal
- Pilas públicas de Chimitá
La empresa indicó que los usuarios que cuentan con sistemas internos de bombeo no tendrían interrupciones en el servicio.
Mientras avanzan los trabajos, recomendó hacer un uso moderado del agua almacenada en tanques y reservas domiciliarias.
Una vez termine la reparación, el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual en los sectores afectados.