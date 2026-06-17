Varios sectores de Girón y Chimitá estarán sin agua este miércoles

Corte de agua en el norte de Bucaramanga / Foto: Cortesía para Caracol Radio

Si vive en sectores como Palenque, Rincón de Girón, Río de Oro II, El Portal I y II o la zona industrial de Chimitá, tenga en cuenta que este miércoles estará suspendido el servicio de agua hasta las 6:00 de la tarde.

La medida fue anunciada por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga debido a la reparación de una tubería que presentó daños en la vía nacional, en el tramo entre Chimitá y Rincón de Girón.

Estos son los sectores afectados:

Palenque

Rincón de Girón

Río de Oro II

El Portal I

El Portal II

Zona Industrial Chimitá

La Inmaculada

Rincón de la Paz

Centro Abastos

Parque Industrial I

Parque Industrial II

San Antonio de Carrizal

Carrizal Campestre

Centro de Reclusión de Mujeres

También habrá afectación en:

Pilas públicas de San Antonio de Carrizal

Pilas públicas de Chimitá

La empresa indicó que los usuarios que cuentan con sistemas internos de bombeo no tendrían interrupciones en el servicio.

Mientras avanzan los trabajos, recomendó hacer un uso moderado del agua almacenada en tanques y reservas domiciliarias.

Una vez termine la reparación, el suministro comenzará a restablecerse de manera gradual en los sectores afectados.