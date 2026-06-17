Adulta mayor a la espera de atención por parte de Sanitas: la IPS contratada no da respuesta.

Bucaramanga

La crisis de la salud no da tregua en Santander, ahora una mujer adulto mayor de 70 años está a la espera de que la IPS contratada por la EPS Sanitas la atienda y le brinde una curaciones vitales.

Juli Sánchez Sepúlveda denuncia presunta negligencia médica y administrativa por parte de la EPS y la IPS pues su mamá, una mujer de 70 años y quien presenta una patología terminal, requiere curaciones urgentes en una úlcera que está sobreinfectada.

“Es una úlcera bastante grande, está sobreinfectada ahorita en este momento debido a que el prestador de servicios que contrató Sanitas, que en este caso se llama MTB no la ha atendido. Esta mañana recibí una llamada de Sanitas donde me manifiestan de que ellos no pueden hacer nada”, indicó Sánchez a Caracol Radio.

Agregó Sánchez que ya son más de 15 días que llevan esperando que su mamá sea atendida y que le hagan las curaciones y si esto no se hace a tiempo se pone en riesgo su válvula aórtica artificial.

“En este momento lo que estamos pidiendo como tal es que, por favor, le den prioridad a las curaciones de mi mamá. Sí, es lo único que yo le pido a la EPS Sanitas, es lo único que me queda”, agrego esta mujer.

Ahora están a la espera de la respuesta de la IPS a las diferentes peticiones que se han hecho en conjunto a la SuperSalud y que su mamá sea atendida.