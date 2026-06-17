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17 jun 2026 Actualizado 12:40

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Bucaramanga

Ataque con arma de fuego dejó una mujer muerta y un hombre herido en Bucaramanga

La mujer falleció mientras recibía atención médica y el hombre permanece bajo observación.

Imagen de referencia. crédito: Colprensa-Sergio Acero.

Imagen de referencia. crédito: Colprensa-Sergio Acero.

Imagen de referencia. crédito: Colprensa-Sergio Acero.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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Una mujer murió y un hombre resultó herido en un ataque con arma de fuego ocurrido en el barrio La Trinidad, en Bucaramanga.

Según información preliminar conocida por las autoridades, indica que las víctimas fueron atacadas por un hombre que se movilizaba en una motocicleta.

Cuando la patrulla llegó al lugar, encontró a una mujer herida por arma de fuego. Mientras era atendida la situación, también fue reportado el ingreso de un hombre lesionado a la Clínica Bucaramanga.

Según el reporte conocido hasta el momento, el hombre presentaba dos heridas en el tórax y señaló que el responsable sería un sujeto que vestía un buso negro y una gorra azul.

La mujer fue trasladada a la Clínica Foscal. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron que falleció poco después de su ingreso.

Por ahora las autoridades adelantan las investigaciones para establecer qué ocurrió, identificar al responsable y determinar si las dos víctimas tenían alguna relación entre sí.

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