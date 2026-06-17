Cinco pesistas vallecaucanos buscan un lugar en el Mundial Júnior de Cali

La cuenta regresiva para el Campeonato Mundial Júnior de Levantamiento de Pesas ya entró en su recta final. Desde este 16 de junio, la preselección Colombia inició en Cali su concentración definitiva con miras al certamen que se realizará del 4 al 11 de julio en la capital vallecaucana.

Un total de 28 deportistas provenientes de diez regiones del país comenzaron trabajos bajo la dirección de los entrenadores Alicia Romero, Alexander Guzmán y Omar Zambrano, quienes tendrán la responsabilidad de definir la nómina de 16 pesistas que representarán a Colombia en el campeonato mundial.

Dentro del grupo de convocados aparecen cinco representantes del Valle del Cauca: Luz Adriana Solís Cuesta, Mariana Asprilla, Kevin Andrés Campaz Segura, Juan Pablo Lugo Méndez y Anderson Aparicio Hernández, quienes buscarán asegurar un lugar en el equipo nacional que competirá ante las principales potencias de esta disciplina.

La concentración se desarrolla en el coliseo de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, ubicado en el sur de Cali, escenario que se ha convertido en el centro de preparación del equipo colombiano a pocas semanas del inicio de la cita orbital.

El Valle del Cauca comparte el mayor número de representantes con Bogotá, ambos con cinco deportistas, mientras que Antioquia lidera el listado con once atletas convocados.

El Campeonato Mundial Júnior IWF Cali 2026 tendrá su ceremonia inaugural el próximo 4 de julio en el Coliseo El Pueblo y reunirá a las principales promesas del levantamiento de pesas a nivel internacional.