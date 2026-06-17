Extienden por un año más la medida intramural contra presuntos asesinos de Sara Millerey González

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá prorrogó por un año más la medida de aseguramiento intramural contra los presuntos homicidas de la mujer trans Sara Millerey González Borja.

Se trata de Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias ‘Teta’; y Juan David Echavarría Zapata, alias ‘Chuky’, quienes, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, habrían participado en la planeación y ejecución del crimen.

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Precisamente, por petición de la Fiscalía, se extendieron por un año más los efectos de la medida de aseguramiento por los hechos ocurridos el 4 de abril de 2025 en Bello (Antioquia).

Debido a esta decisión, no habrá libertad por vencimiento de términos.

El proceso se encuentra en la audiencia preparatoria de juicio.

Capturaron a presunto responsable del homicidio de Sara Millerey. Ampliar Capturaron a presunto responsable del homicidio de Sara Millerey. Cerrar

Fiscalía presento el acervo probatorio en el caso del homicidio de Sara Millerey González Borja

Asimismo, un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento instaló la audiencia preparatoria de juicio. En esa diligencia, la Fiscalía presentó el acervo probatorio, que fue aceptado en su totalidad.

“Esta decisión fue apelada por los defensores de los procesados y será el Tribunal Superior de Antioquia la instancia que se pronuncie sobre el recurso. Cumplida esta revisión por parte de la instancia superior, el juez podrá convocar las audiencias de juicio oral”, explicó la Fiscalía.

Fiscalía vinculó nuevos cargos a los sospechosos del caso Sara Millerey González Borja

Recientemente, la Fiscalía vinculó a Muñoz Gaviria y a Echavarría Zapata a otra investigación por el delito de concierto para delinquir, en calidad de presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘El Mesa’.

La imputación se realizó el pasado 22 de mayo. En esa audiencia, a Echavarría Zapata también se le formuló el cargo de homicidio por un crimen ocurrido en abril de 2020 en Bello (Antioquia).

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“Con ocasión de este nuevo caso, Juan David Echavarría Zapata recibió una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Entre tanto, Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias ‘Teta’, seguirá privado de la libertad en establecimiento carcelario, en atención a una condena vigente de nueve años y diez meses de prisión”, señaló la Fiscalía.