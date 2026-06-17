Sucre siembra 50.000 alevinos para recuperar ecosistemas y fortalecer la pesca en La Mojana

En Sucre, una de las principales actividades agrícolas del departamento —y una fuente clave de alimento para las familias de la región— recibió un impulso importante con la siembra reciente de 50.000 alevinos de bocachico y dorada en cuerpos de agua de la ciénaga de Cuenca y la vereda La Costera.

La intervención, liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Red Acuícola y las asociaciones beneficiarias, hace parte de una estrategia departamental de repoblamiento orientada a recuperar y sostener las poblaciones de peces en el ecosistema de La Mojana. Según las autoridades, esta fase busca mejorar la disponibilidad de pescado para consumo local y apoyar a quienes dependen de la piscicultura y la pesca como fuente de ingresos.

La siembra forma parte de un plan más amplio que contempla la liberación de millones de alevinos en distintos cuerpos de agua del departamento. Con acciones de este tipo, se espera impactar positivamente a territorios como San Marcos, donde una alta proporción de la población basa su sustento en la actividad pesquera, contribuyendo a mejorar las condiciones económicas y a asegurar la continuidad de los ciclos productivos.

Además de los beneficios económicos, las autoridades destacaron el aporte de la iniciativa a la recuperación de los ecosistemas acuáticos de la región y a la promoción de la disponibilidad de proteína de origen pesquero en las comunidades, en línea con el impulso al desarrollo sostenible del sector piscícola en Sucre.