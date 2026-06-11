Pescados, carnes y procesados impulsan el abastecimiento alimentario en mayo

El panorama del abastecimiento alimentario en Colombia durante el mes de mayo de 2026 mostró un comportamiento dinámico, liderado principalmente por el incremento en la llegada de pescados, carnes y alimentos procesados a las centrales mayoristas del país.

Según el análisis de la UPRA, el sector de los pescados encabezó el crecimiento con un 16,8%, seguido por las carnes con un 11,3% y los productos procesados con un 5,5%.

A nivel regional, ocho ciudades destacaron por el aumento en el ingreso de alimentos. Cali lideró esta tendencia con un crecimiento del 24,6%, seguida por Ipiales (18,3%), Pereira (11,5%) y Santa Marta (11,4%). Otras ciudades como Medellín, Sincelejo, Tunja y Manizales también reportaron variaciones positivas en sus inventarios mayoristas.

Dentro del grupo de frutas y verduras, se registraron incrementos notables en productos específicos. En las frutas, destacaron la gulupa (31,2%), el coco (30,3%) y la fresa (26,5%). Por su parte, en el segmento de verduras y hortalizas, el ajo registró un aumento del 41,3%, acompañado por la espinaca (27,3%) y el calabacín (19,4%). En cuanto a los tubérculos, el crecimiento fue liderado por variedades como el jengibre (6,2%) y el ulluco (5,4%).

No obstante, el reporte también señaló que el abastecimiento general en las principales centrales mayoristas tuvo una variación negativa del -2% en comparación con mayo de 2025. Este descenso se explica por un menor suministro de productos básicos como el ñame, la arracacha, la yuca y el plátano, además de frutas como el maracuyá y el lulo.

De cara al futuro inmediato, las proyecciones para junio y julio de 2026 son optimistas. Se espera una oferta variada que incluirá frutas como mandarina, aguacate y naranja; tubérculos como papa y yuca; y una amplia gama de hortalizas entre las que se encuentran el pepino cohombro, la habichuela y la zanahoria. Estos monitoreos constantes de la UPRA buscan fortalecer la planificación rural sostenible en beneficio de la seguridad alimentaria de todos los colombianos