Se hundió la licencia de conducción por puntos cuando solo faltaba la conciliación en el Congreso

Cuando estaba a un paso de convertirse en ley, se hundió el proyecto que creaba el sistema de licencia de conducción por puntos en Colombia. La plenaria de la Cámara de Representantes rechazó el informe de conciliación con el Senado y archivó la iniciativa, que ya había superado todos sus debates en el Congreso.

La propuesta había sido aprobada el pasado 16 de junio por la plenaria del Senado en su último debate. Durante la discusión, el senador Julio Elías Vidal, del Partido de La U y ponente del proyecto, retiró el polémico artículo que contemplaba la creación de un seguro para daños materiales similar al SOAT, con el propósito de facilitar la aprobación del articulado restante.

El proyecto establecía un sistema de licenciamiento por puntos, mediante el cual cada conductor recibiría una cantidad inicial de puntos al momento de obtener su licencia. Quienes condujeran vehículos particulares comenzarían con 26 puntos, mientras que los conductores de servicio público tendrían 36.

A partir de allí, los puntos se reducirían con cada infracción de tránsito.

Dependiendo de la gravedad de la falta, los conductores perderían entre cuatro y diez puntos por cada sanción impuesta.

La iniciativa también contemplaba que quienes agotaran la totalidad de sus puntos perderían la licencia de conducción. Según explicó el senador Julio Elías Vidal, los conductores podrían tramitar nuevamente el documento, pero las reincidencias podrían llevar a una pérdida definitiva del permiso.

Con la decisión de la Cámara de Representantes, el proyecto quedó archivado de manera definitiva. Si sus promotores desean retomarlo, deberán presentar nuevamente la iniciativa y reiniciar todo el trámite legislativo en una próxima legislatura.