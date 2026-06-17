CNE hizo llamado a jóvenes a participar en segunda vuelta y alertó 60 % de abstención de este sector

El Consejo Nacional Electoral (CNE) lideró este miércoles, 17 de junio, un espacio con jóvenes del país y votantes primerizos para incentivar su participación en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

Durante el encuentro, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, alertó sobre los altos niveles de abstención de los jóvenes y aseguró que cerca de 6 millones de jóvenes están habilitados para votar en Colombia.

“Alrededor de 6 millones de jóvenes pueden votar en el país, pero la abstención de los jóvenes llega al 60 %”, señaló Quiroz, quien invitó a este sector a participar activamente en la jornada electoral.

También aseguró que su participación puede ser determinante en el resultado de los comicios: “Si los jóvenes salen a votar, pueden elegir el presidente. Ellos son el 15 % del censo electoral de todo el país”.

Quiroz también habló una vez más sobre el papel de los testigos electorales durante el conteo de votos y señaló que, una vez finalice el preconteo, podrán tomar fotografía del acta E-14 y reportarla en tiempo real a sus campañas.

“Eso quiere decir que el candidato, sobre las 4:00 p.m., ya sabe cuántos votos tuvo en cada una de las mesas”, afirmó.

Además, hizo un llamado a las campañas presidenciales para que terminen el proceso de la postulación de sus testigos electorales. El plazo para este proceso vence este jueves 18 de junio a las 5:00 p.m.

Por su parte, el general Óscar Mauricio Rico, director del Plan Democracia, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad que pueda afectar el desarrollo de la jornada electoral.

Los ciudadanos podrán reportar posibles delitos electorales a través de la línea 123, la línea anticorrupción 157 y la plataforma Uriel.