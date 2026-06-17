Intensifican acciones para identificar posibles “clínicas de garaje” en Córdoba

Montería

La Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba informó que emitió la Circular Externa No. 202630002607 de 2026, dirigida a alcaldes y alcaldesas de los 30 municipios, secretarios de salud y direcciones locales de salud, “con el propósito de fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control sanitario frente a la operación de prestadores de servicios de salud no habilitados y posibles clínicas de garaje en el departamento”.

¿Qué establece la circular externa?

“Esta circular establece lineamientos para que los municipios intensifiquen la búsqueda activa de establecimientos que oferten servicios de salud sin cumplir las condiciones de habilitación exigidas por la normatividad vigente, especialmente aquellos relacionados con procedimientos invasivos, medicina estética, servicios odontológicos, jornadas extramurales no autorizadas y procedimientos quirúrgicos ambulatorios”, detallaron las autoridades de salud.

“Además, se solicita verificar que los prestadores identificados estén inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y que los servicios ofertados correspondan a la habilitación declarada”, agregó.

La directora de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud Departamental, Viviana González, aseguró que estas acciones buscan proteger la salud y la vida de los cordobeses. “Estamos reforzando el trabajo articulado para identificar oportunamente estos establecimientos. Nuestro llamado es a que la ciudadanía verifique siempre que los servicios de salud y procedimientos estéticos sean realizados en lugares autorizados y seguros”, afirmó González.

Dentro de las alertas establecidas en la circular, se prioriza la identificación de establecimientos que presenten factores de riesgo como:

Prestación de servicios invasivos sin habilitación: estos procedimientos corresponden a intervenciones que implican la penetración del cuerpo humano mediante instrumentos, dispositivos o sustancias, como cirugías estéticas, liposucciones, aplicación de biopolímeros, procedimientos odontológicos quirúrgicos, infiltraciones, aplicación de medicamentos inyectables o tratamientos estéticos que requieren perforación de la piel.

estos procedimientos corresponden a intervenciones que implican la penetración del cuerpo humano mediante instrumentos, dispositivos o sustancias, como cirugías estéticas, liposucciones, aplicación de biopolímeros, procedimientos odontológicos quirúrgicos, infiltraciones, aplicación de medicamentos inyectables o tratamientos estéticos que requieren perforación de la piel. Publicidad de procedimientos médicos sin registro REPS: la ciudadanía puede verificar si una IPS o profesional de salud se encuentra habilitado consultando el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) a través del portal oficial del Ministerio de Salud y Protección Social: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/, donde es posible validar la existencia del prestador y los servicios que tiene autorizados para ofrecer.

la ciudadanía puede verificar si una IPS o profesional de salud se encuentra habilitado consultando el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) a través del portal oficial del Ministerio de Salud y Protección Social: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/, donde es posible validar la existencia del prestador y los servicios que tiene autorizados para ofrecer. Uso de medicamentos o dispositivos médicos sin control: entre ellos medicamentos de uso restringido, sustancias inyectables sin trazabilidad, rellenos estéticos no autorizados, biopolímeros, toxina botulínica de procedencia desconocida, equipos médicos sin registro sanitario vigente o dispositivos reutilizados sin cumplir condiciones de seguridad.

entre ellos medicamentos de uso restringido, sustancias inyectables sin trazabilidad, rellenos estéticos no autorizados, biopolímeros, toxina botulínica de procedencia desconocida, equipos médicos sin registro sanitario vigente o dispositivos reutilizados sin cumplir condiciones de seguridad. Procedimientos quirúrgicos en viviendas o establecimientos no autorizados .

. Falta de talento humano idóneo y condiciones de bioseguridad.

Cabe recordar que estas acciones también estuvieron motivadas por el lamentable caso registrado en Bogotá el pasado mes de mayo, con la muerte de Yulixa Toloza, de 52 años, luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento clandestino.