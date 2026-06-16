¿Quién es la nueva reina del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto?

Pasto - Nariño

El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto ya tiene nueva soberana, se trata de María José Botina Cortéz, que fue elegida como Reina del Carnaval 2027, año en el que se conmemorará el Centenario de esta importante manifestación cultural reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La nueva reina tiene 22 años y es oriunda del corregimiento de Obonuco, lugar que la vio nacer y en donde fue recibida con alegría tras la coronación. Actualmente cursa sus últimos meses de formación como Administradora de Empresas en la Universidad de Medellín y espera obtener su título profesional en septiembre próximo.

María José se define como una mujer enamorada de su cultura y de su territorio, convencida de que las raíces representan la memoria viva de los pueblos, su cercanía con el arte, los colores y las tradiciones desde muy pequeña la llevaron a vivir el Carnaval como un legado que forma parte de la identidad de los pastusos.

Durante su reinado será la encargada de acompañar las actividades conmemorativas del Centenario y de representar al Carnaval de Negros y Blancos dentro y fuera de la región y a partir de ahora inicia oficialmente el camino hacia la celebración de los 100 años del Carnaval de Negros y Blancos, una fecha que busca exaltar el legado, la creatividad y la tradición de una de las expresiones culturales más importantes de Colombia.