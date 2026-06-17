El Ministerio de Educación aprobó 328 cargos de orientadores escolares para Nariño

Pasto-Nariño

El Ministerio de Educación Nacional viabilizó una planta de 328 orientadores escolares para el departamento de Nariño, con lo cual se espera avanzar hacia la meta de contar con un profesional de orientación en cada establecimiento educativo.

El trabajo de orientación estará enfocado a niñas, niños y adolescentes en áreas como salud mental, convivencia escolar, bienestar emocional y permanencia en el sistema educativo.

El departamento de Nariño en la actualidad cuenta con 220 docentes orientadores activos, superando ampliamente los 120 profesionales existentes al inicio del actual periodo administrativo. Con esta ampliación, la región pretende triplicar la cobertura de orientación escolar durante el cuatrienio.

Las nuevas plazas serán destinadas principalmente a instituciones rurales y zonas de difícil acceso, del departamento en donde ha existido menor disponibilidad de estos profesionales.

Desde la Secretaría de Educación del departamento se resalta este proceso para mejorar la calidad educativa, fortalecer la atención integral de los estudiantes y promover entornos escolares más seguros y armónicos para toda la comunidad educativa.

La incorporación de nuevos profesionales permitirá además ampliar la implementación de las rutas de atención integral contempladas en la Ley 1620 de 2013 y consolidar los proyectos de educación emocional que se desarrollan en las instituciones educativas de los 61 municipios no certificados del departamento.

La vinculación de los orientadores se realizará mediante el Sistema Maestro, mecanismo que garantiza transparencia en la provisión de los cargos.