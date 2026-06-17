Financial Times presenta contundente radiografía de nueva generación del narcotráfico en Colombia

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Un extenso análisis publicado por el diario británico Financial Times encendió las alarmas sobre la expansión de las organizaciones criminales en Colombia y la transformación del narcotráfico en una industria cada vez más sofisticada, globalizada y difícil de contener.

La publicación titulada “What lies behind the new boom in Colombian cocaine”, que se traduce como “El nuevo boom de la cocaína colombiana”, describe cómo antiguos grupos insurgentes y estructuras armadas evolucionaron hacia organizaciones con una lógica esencialmente empresarial, enfocadas en maximizar la producción, distribución y rentabilidad del negocio de la cocaína.

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Uno de los aspectos más impactantes del informe es la comparación de mapas sobre la presencia de grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y la actualidad.

Según el análisis, basado en información de la Defensoría del Pueblo y otras fuentes, hace seis años la actividad de estas estructuras se concentraba principalmente en regiones como Meta, Caquetá, Arauca, Casanare, Chocó, Cauca, Nariño y algunos sectores de Norte de Santander, La Guajira y Antioquia.

Escuche el informe AQUÍ: