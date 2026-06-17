Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 jun 2026 Actualizado 12:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Financial Times presenta contundente radiografía de nueva generación del narcotráfico en Colombia

Financial Times presenta contundente radiografía de nueva generación del narcotráfico en Colombia

Financial Times presenta contundente radiografía de nueva generación del narcotráfico en Colombia

00:00:0004:00:00
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Un extenso análisis publicado por el diario británico Financial Times encendió las alarmas sobre la expansión de las organizaciones criminales en Colombia y la transformación del narcotráfico en una industria cada vez más sofisticada, globalizada y difícil de contener.

La publicación titulada “What lies behind the new boom in Colombian cocaine”, que se traduce como “El nuevo boom de la cocaína colombiana”, describe cómo antiguos grupos insurgentes y estructuras armadas evolucionaron hacia organizaciones con una lógica esencialmente empresarial, enfocadas en maximizar la producción, distribución y rentabilidad del negocio de la cocaína.

Uno de los aspectos más impactantes del informe es la comparación de mapas sobre la presencia de grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y la actualidad.

Según el análisis, basado en información de la Defensoría del Pueblo y otras fuentes, hace seis años la actividad de estas estructuras se concentraba principalmente en regiones como Meta, Caquetá, Arauca, Casanare, Chocó, Cauca, Nariño y algunos sectores de Norte de Santander, La Guajira y Antioquia.

Escuche el informe AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0004:00:00
Descargar
Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir