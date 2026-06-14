Legalizan captura de alias ‘Chalá’, acusado del asesinato del periodista Mateo Pérez

Un juez de control de garantías legalizó la captura de alias “Chalá”, señalado por las autoridades de estar relacionado con el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido el pasado 7 de mayo en zona rural de Briceño, Antioquia.

Junto a alias “Chalá” fueron capturadas otras cinco personas durante un operativo de la Policía Nacional en el peaje de Flandes, Tolima, cuando, según las autoridades, el cabecilla pretendía desplazarse hacia el sur del país.

El capturado fue identificado como José Gilberto Sánchez Giraldo, alias “Chalá”, señalado cabecilla de comisión armada de la Estructura 36 de las disidencias Farc en Briceño, Antioquia. La Fiscalía le imputó los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos, 33 millones de pesos en efectivo, una camioneta Toyota y siete celulares.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, alias “Chalá” tendría una trayectoria criminal de más de 10 años y sería hombre de confianza de alias “Primo Gay”, uno de los cabecillas de esa estructura armada.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que una de las hipótesis que revisan las autoridades es que alias “Chalá” pretendía llegar a Caquetá y buscar influencia criminal en Huila y Caquetá.

“Esa es otra de las hipótesis que podríamos estar revisando, también que podría estar buscando influenciar también en lo que es Huila y Caquetá”, dijo el ministro.

Sánchez agregó que, sin importar el destino final del cabecilla, su desplazamiento representaba un riesgo para la seguridad en la región.

“Cualquiera que fuera el sector, ya sea a financiarse, a controlar minas, o a estacionarse en Huila y Tolima, nada bueno venía a hacer”, afirmó.

El ministro también señaló que alias “Chalá” es acusado de homicidios de firmantes de paz y de otros hechos criminales en Antioquia.

“Este criminal Víctor Chalá tiene una trayectoria de más de 10 años de estar asesinando a colombianos, se le acusa de homicidios de firmantes de paz”, indicó Sánchez.

Las autoridades también lo señalan de haber ordenado y participado en la desaparición y homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, en la vereda Palmichal, zona rural del municipio de Briceño, Antioquia.

La captura fue desarrollada por la Dijín, a través del Grate, en coordinación con el Goes del Departamento de Policía Tolima.