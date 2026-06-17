Desde este 17 de junio se habilita paso controlado en la Transversal del Sisga

Transversal del Sisga tendrá paso restringido para vehículos de hasta 10 toneladas en horarios de 5:00 a. m. a 10:00 a. m. y de 1:00 p. m. a 7:00 p. m.

Boyacá

La Agencia Nacional de Infraestructura anunció que desde este miércoles 17 de junio se habilita de forma controlada el tránsito vehicular en el sector Marrano Loco de la Transversal del Sisga entre Santa María y San Luis de Gaceno en Boyacá.

La apertura se realizará bajo condiciones de movilidad restringida, permitiendo el tránsito de vehículos particulares, automóviles y vehículos de carga con un peso bruto vehicular máximo de hasta diez (10) toneladas, de conformidad con las condiciones técnicas y de seguridad definidas para el sector intervenido entre las 5 y las 10 de la mañana y la 1 de la tarde y 7 de la noche.

La ANI asegura que, “esta medida se adopta una vez culminadas las actividades prioritarias de remoción de material, conformación de la banca, estabilización provisional del corredor y adecuación de las condiciones de seguridad para el tránsito de los usuarios”.

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Además, condiciona su reapertura a las condiciones climáticas.

“La habilitación del paso vehicular estará sujeta al comportamiento de las condiciones climáticas de la zona y a las condiciones de seguridad del corredor vial. En caso de presentarse lluvias intensas, nuevos movimientos de material, afectaciones sobre la vía o cualquier situación que represente riesgo para los usuarios, los horarios establecidos podrán ser modificados, restringidos o suspendidos temporalmente de manera preventiva”.

Esta medida se da como resultado de los trabajos adelantados de manera conjunta por la Agencia Nacional de Infraestructura, la Concesión Transversal del Sisga S.A.S. y la Interventoría del proyecto para la atención de la emergencia ocasionada por el movimiento en masa registrado en el sector Marrano Loco.

En la zona se anuncia la presencia permanente en el sector donde se adelantan actividades de seguimiento, monitoreo y atención de la emergencia, con el propósito de avanzar en la recuperación integral del corredor y garantizar condiciones seguras para la movilidad.

Se recomienda a los usuarios acatar la señalización instalada en la zona, atender las instrucciones del personal autorizado y consultar los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre las condiciones de tránsito en el corredor.