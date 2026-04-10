Mineducación evalúa excluir universidades del impuesto al patrimonio

La cartera confirmó en entrevista en 6AM W que adelanta una segunda mesa técnica de diálogo con el Ministerio de Hacienda para analizar posibles excepciones al impuesto al patrimonio para universidades, tras advertencias del sector sobre su impacto en la cobertura y sostenibilidad de educación superior.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, explicó que la discusión surge luego de las alertas de universidades privadas, muchas de ellas constituidas como entidades sin ánimo de lucro, que podrían verse afectadas por la medida tributaria.

“El impuesto está dirigido a entidades sin ánimo de lucro y ahí hubo una manifestación de las universidades privadas, porque gran parte de estas son de ese tipo y se ven afectadas por la apuesta tributaria”, señaló el ministro.

Según indicó, desde la cartera se realizó un análisis interno sobre el alcance del impuesto y sus posibles efectos en el sistema de educación superior, particularmente en el acceso de estudiantes.

En ese contexto, confirmó la instalación de una mesa técnica con el Ministerio de Hacienda para evaluar mecanismos que permitan excluir específicamente a las universidades del alcance del tributo.

“Hicimos una primera mesa técnica para mirar cómo pudiera exceptuarse exclusivamente a las universidades. Aunque no es un impuesto dirigido directamente al sector -según indica el ministerio de hacienda-, sí puede generar efectos en su funcionamiento”, explicó el ministro Rojas.

El funcionario advirtió que, si bien el impacto en el recaudo asociado a las universidades sería limitado, la modificación del impuesto no es sencilla debido a su alcance general dentro de la política fiscal.

“Desde el Ministerio hemos sido claros en que no estamos de acuerdo con que el impuesto afecte a las universidades privadas, porque puede impactar algunos de los propósitos que tenemos en educación superior”, agregó.

Universidades privadas y su papel en la cobertura de educación superior

El ministro insistió en que el sistema de educación superior en Colombia depende de un modelo mixto, en el que la participación de universidades privadas resulta fundamental para garantizar el acceso.

“Solamente un sistema mixto puede lograr los niveles de cobertura que necesita el país”, afirmó el funcionario.

En esa línea, advirtió que cualquier medida que afecte financieramente a estas instituciones podría tener repercusiones en la ampliación de cobertura.

Sin embargo, reconoció que los tiempos de discusión se han visto limitados por la coordinación entre entidades del Gobierno, lo que ha retrasado nuevas reuniones para avanzar en una eventual decisión.

El resultado de esta mesa técnica será clave para definir el alcance real de la reforma tributaria en el sector educativo de cara al segundo porcentaje de pago del impuesto, en particular frente al rol que cumplen las universidades privadas en el acceso a la educación superior en Colombia.