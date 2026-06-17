Ejército frustró ataque terrorista de disidencias Farc: cinco explosivos fueron hallados en Anorí

Anorí, Antioquia

El Ejército Nacional evitó un posible ataque terrorista en una zona rural del municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño, luego de localizar y destruir varios artefactos explosivos instalados en un corredor frecuentado por los habitantes de la región.

El hallazgo se produjo en la vereda La Soledad, durante operaciones militares desarrolladas por soldados de la Décima Cuarta Brigada en el marco del Plan Democracia.

De acuerdo con el reporte oficial, los explosivos estaban ubicados sobre un camino que conecta la vereda La Soledad con el casco urbano de Anorí, una ruta utilizada constantemente por los habitantes del sector.

Las tropas encontraron un dispositivo explosivo de alto poder destructivo con aproximadamente dos kilogramos de explosivos y otros cuatro artefactos activados por la víctima, es decir, diseñados para detonar con el paso de una persona.

Con el apoyo del Equipo de Explosivos y Demoliciones, los elementos fueron destruidos de manera controlada, evitando afectaciones tanto a la población civil como a los integrantes de la Fuerza Pública que operan en la zona.

Las autoridades presumen que los artefactos habrían sido instalados por integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc.

Investigación y pie de fuerza en la zona

La institución militar señaló que este tipo de acciones constituyen una violación a los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, por lo que se adelantarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.

Anorí es uno de los municipios con mayores afectaciones por el conflicto armado. En los últimos días las autoridades reportaron como los grupos al margen de la ley han generado constreñimiento a la población civil con amenazas y presiones para las elecciones, además de imponer restricciones a la movilidad.

El Ejército Nacional invitó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 107, con el fin de facilitar una reacción oportuna de las autoridades.