Corantioquia entrega equipos por $700 millones a bomberos para enfrentar el fenómeno de El Niño

Antioquia

Corantioquia entregó dotación especializada a 54 cuerpos de bomberos y a la Brigada Forestal del Norte de Antioquia, con el objetivo de ayudar a enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño. La inversión fue de cerca de $700 millones y su enfoque principal es poder mejorar la respuesta ante los incendios de vegetación que se intensifican por cuenta del clima seco.

Esta ayuda busca proteger los bosques, cuidar las fuentes de agua y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al controlar más rápido las quemas.

Los equipos incluyen ropa de protección certificada: chaquetas y pantalones especiales para incendios forestales, cascos con protección en el cuello, botas, guantes, mascarillas y gafas de seguridad.

Cada kit contiene herramientas prácticas para combatir incendios: bombas de espalda para llevar agua a zonas difíciles, herramientas combinadas (pala, pica y hacha), batefuegos, rastrillos, machetes y botiquines de primeros auxilios.

La primera entrega se hizo en la Escuela de Bomberos San Florián, en Yarumal. Allí se entregaron trajes forestales a los 50 miembros de la Brigada Forestal del Norte. Con esto se benefician directamente diez municipios de la región: Angostura, Donmatías, Entrerríos, Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Valdivia y Yarumal.

La segunda entrega ocurrió en el auditorio principal de Corantioquia, en Medellín. En esta ocasión se distribuyeron kits completos a 44 cuerpos de bomberos de diferentes zonas del departamento, a través de las oficinas territoriales de Zenufaná, Cartama, Tahamíes, Citará, Hevéxicos, Aburrá Sur y Panzenú.

Desde el cuerpo de Bomberos de Heliconia, el subcomandante Fredy Ríos, resaltó la importancia de recibir este kit: “Es de suma importancia trabajar de la mano entre los bomberos y por Antioquia para esta situación. También desde la parte que tiene que ver de nosotros como Bombero de Heliconia, agradecer a por Antioquia por todo esta ayuda que nos está dando para todos los cuerpos de bomberos en este momento”.

Con estas acciones, Corantioquia busca fortalecer el trabajo conjunto con los bomberos y mejorar la preparación del departamento ante los riesgos del cambio climático y la protección de sus ecosistemas.