Cartagena Cómo Vamos destaca avances en superación de pobreza monetaria

Los más recientes resultados publicados por del DANE muestran una reducción de pobreza monetaria y la pobreza extrema en Cartagena durante el 2025.

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Las cifras reflejan cambios en las condiciones de ingreso de los hogares y aportan elementos para analizar los desafíos económicos y sociales de la ciudad.

La pobreza monetaria pasó de 41,1% en 2024 a 34,6% en 2025, una disminución de 6,5 puntos porcentuales. Esto significa que cerca de 59 mil personas dejaron de estar en esta condición durante el último año. Por su parte, la pobreza extrema se redujo de 13,2% a 9,3%, lo que equivale a aproximadamente 36 mil personas menos esta situación.

Los resultados ubican a Cartagena entre las ciudades que más redujeron estos indicadores, sin embargo, al comparar con las principales capitales del país, La Heroica continúa registrando la mayor incidencia de pobreza monetaria con un 34,6%, seguida de Barranquilla que reportó 23,4%; Cali, con 19,7%, Bogotá, con 17,8% y Medellín, con 16,7%.

De acuerdo con el DANE, este comportamiento estuvo asociado principalmente al aumento de los ingresos en los hogares.

Entre los factores identificados se encuentran mayores ingresos laborales, especialmente entre trabajadores independientes, así como un incremento en las transferencias entre hogares. Como resultado el ingreso promedio por persona en Cartagena alcanzo $1.107.000 pesos mensuales.

Una reducción de las desigualdades que acompaña la tendencia

Junto con la disminución de la pobreza, las cifras muestran cambios de distribución de los ingresos. El coeficiente de Gini, indicador utilizado para medir los niveles de desigualdad, pasó de 0,525 en 2024 a 0,486 en 2025.

Esta variación representó la mayor reducción registrada entre las 23 ciudades principales incluidas en la medición del DANE.

Aunque el indicador no elimina las diferencias económicas existentes, sí refleja una menor concentración de los ingresos frente al año anterior.

Los resultados de 2025 dejan varios elementos para la discusión pública.

Por un lado, muestran avances en materia de bienestar económico para una parte importante de la población.

Por otro, recuerdan la necesidad de fortalecer las condiciones que permitan sostener estas mejoras en el tiempo, ampliar las oportunidades de generación de ingresos y acelerar la reducción de las brechas que aún persisten frente a otras ciudades del país.

Más allá de los porcentajes, el comportamiento de estos indicadores permite seguir de cerca cómo evolucionan las condiciones de vida de los cartageneros y cuáles son los retos que marcarán la agenda de desarrollo de la ciudad en los próximos años.