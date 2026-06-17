Exsecretario de Transparencia pide al CNE suspender presuntos contenidos electorales de RTVC

El abogado y exsecretario de Transparencia Camilo A. Enciso Vanegas presentó una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el fin de que abran una medida cautelar que suspenda algunos espacios y contenidos difundidos por RTVC y Radio Nacional de Colombia, al considerar que presuntamente favorecen a una candidatura presidencial durante la campaña de segunda vuelta.

“Solicito que el CNE, en ejercicio de sus funciones constitucionales de vigilancia electoral, adopte una medida cautelar de suspensión de los espacios y contenidos mediante los cuales el sistema de medios públicos RTVC, y en particular Radio Nacional de Colombia, estaría difundiendo contenidos que favorecen a una candidatura presidencial y desfavorecen a otra“, dijo el exsecretario de Transparencia.

“Los medios públicos son una entidad del Estado y están sujetos a los principios de igualdad e imparcialidad en el cubrimiento electoral”: Enciso

En el documento, Enciso asegura que al tratarse de medios públicos financiados con recursos del Estado como RTVC y Radio Nacional deben garantizar un tratamiento imparcial y equitativo a las candidaturas.

Según la solicitud, en las cuentas oficiales de estas entidades se han publicado contenidos que, al parecer, “evidenciarían una línea editorial favorable a un candidato y desfavorable al otro“.

“El país se encuentra en campaña para la segunda vuelta presidencial, a celebrarse el 21 de junio de 2026, contienda en la cual los medios públicos deben garantizar un tratamiento equitativo de las candidaturas”, agregó.

También argumenta que la continuidad de estas publicaciones durante la campaña para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio podría afectar la igualdad de la contienda electoral, razón por la cual pidió una medida cautelar mientras el CNE adelanta la investigación correspondiente.

La solicitud se fundamenta en las facultades de vigilancia del Consejo Nacional Electoral que está en la Ley 1475 de 2011 y en Garantías Electorales que “prohíbe el uso de medios oficiales para favorecer o perjudicar candidaturas”.

Además de la suspensión temporal de los contenidos cuestionados, el exsecretario de Transparencia pidió que se preserve el material publicado y que el medio público rinda un informe sobre su cubrimiento electoral y el uso de recursos públicos.