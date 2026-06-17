Presidente Trump amenaza con volver a “lanzar bombas” si Irán “no se comporta” frente al acuerdo

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que volverá a “lanzar bombas” si Irán “no se comporta”, dos días antes de la ceremonia de firma en Suiza de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Trump realizó estas declaraciones desde Evian, en el este de Francia, donde los líderes del G7 celebraron el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán como una “oportunidad histórica” para evitar que Irán se dote del arma nuclear.

“Es un protocolo de acuerdo” y “si no se comportan, volveremos de inmediato a lanzar bombas justo en toda la cabeza”, aseguró a la prensa el inquilino de la Casa Blanca, durante una reunión con su par egipcio, Abdel Fatah al Sisi.

“Porque se portaron mal durante 47 años”, agregó Trump, en referencia a la república islámica, fundada tras la revolución que condujo al derrocamiento del sah, un aliado de Estados Unidos, en 1979.

Una guerra de varios meses

La guerra estadounidense-israelí contra Irán comenzó el 28 de febrero con el asesinato, en unos ataques aéreos, del entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Otras figuras clave del poder iraní fueron asesinadas durante las cinco semanas de guerra, antes de que entrara en vigor una tregua el 8 de abril.

Las conversaciones sobre un pacto definitivo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto comenzarán el viernes tras la firma del acuerdo en Suiza y continuarán durante un período de 60 días para concretar sus detalles.