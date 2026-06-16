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17 jun 2026 Actualizado 00:01

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Cayó alias ‘Yosef’: falso pediatra que sería el responsable de la muerte de menor en Barrancabermeja

Su captura se dio en Medellín tras haber trabajado en varios centros médicos en el puerto petrolero.

Cayó alias ‘Yosef’: falso pediatra que sería el responsable de la muerte de menor en Barrancabermeja. Policía DEMAM.

Cayó alias ‘Yosef’: falso pediatra que sería el responsable de la muerte de menor en Barrancabermeja. Policía DEMAM.

Cayó alias ‘Yosef’: falso pediatra que sería el responsable de la muerte de menor en Barrancabermeja. Policía DEMAM.
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La Policía Nacional logró la captura de alias ‘Yosef’, un falso médico pediatra quien presuntamente ejercía de manera fraudulenta en varios centros asistenciales en Barrancabermeja.

Esta persona, tenía orden judicial por suplantar esta profesión en el puerto petrolero y en esa actividad habría formulado a un menor de tres años quien después falleció.

“En la ciudad de Medellín fue capturado por el delito de homicidio alias ‘Yosef’, quien presuntamente se hacía pasar como médico pediatra. Este caso revisté especial gravedad ya que estaría relacionado con la atención médica inadecuada a un menor de tan solo 3 años de edad en Barrancabermeja, quien posteriormente perdió la vida, indicó el Teniente Coronel. Ángel Giovanni Vivas Casas, Comandante encargado del Departamento de Policía Magdalena Medio.

El capturado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales quienes determinarán la situación legal de este hombre.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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