A la cárcel hombre señalado de asesinar al propietario de un restaurante en La Riviera, Cúcuta

Cúcuta

A la cárcel fue enviado un hombre señalado de asesinar al propietario de un restaurante ubicado en el barrio La Riviera de la capital nortesantandereana.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el señalado fue presentado ante un juez de control de garantías por su presunta responsabilidad en el hecho sicarial ocurrido el pasado 25 de mayo.

Se trata de Rubén Argenis Polanco Mora, quien, según la investigación, habría llegado en horas de la noche al establecimiento comercial y, aprovechando el estado de indefensión de la víctima, le habría disparado en repetidas ocasiones.

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Es de resaltar que la víctima fue trasladada hasta un centro asistencias, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Una vez ocurridos los hechos, se iniciaron las actividades investigativas logrando identificar a Polanco Mora, quien se presentó de manera voluntaria ante las autoridades competentes.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado no aceptó los cargos y fue enviado a la cárcel.