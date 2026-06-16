Un gol o las emociones fuertes del mundial aumentan el riesgo de infarto, advierten especialistas

Medellín

Los especialistas del Hospital San Vicente Fundación Medellín advirtieron que hay una relación estrecha entre las emociones intensas y la salud cardiovascular y que las investigaciones realizadas en diferentes torneos internacionales han evidenciado que la tensión, la expectativa y la euforia que acompañan algunos partidos pueden traducirse en un aumento real de las emergencias cardiovasculares.

Mayores riesgos

El mayor riesgo de este tipo de padecimientos es para aquellas personas con antecedentes de enfermedad cardíaca.

Los riesgos se dan por los episodios de estrés y euforia extrema asociados a los compromisos deportivos que pueden incrementar el riesgo de infartos, arritmias e incluso desencadenar una condición conocida como síndrome del corazón roto.

El síndrome del corazón roto

Según indicaron desde este centro asistencial, “tanto la euforia de una victoria como la tensión de un partido decisivo pueden desencadenar el síndrome del corazón roto, una condición que provoca una disminución temporal de la capacidad de bombeo del corazón y cuyos síntomas, como dolor en el pecho y dificultad para respirar, pueden confundirse con los de un infarto”.

Un partido puede ser factor de riesgo

Las fuertes emociones y el estrés que puede significar el Mundial de Fútbol que se disputa actualmente para algunos aficionados son un factor de riesgo para una persona que tenga antecedentes en enfermedades relacionadas con el corazón.

El cardiólogo clínico del Hospital San Vicente Fundación Medellín, Jairo Gandara Ricardo, explicó que “cuando una persona vive un partido con una carga emocional intensa, el organismo activa mecanismos similares a los que se ponen en marcha frente a una amenaza real. Se liberan hormonas del estrés que aumentan la frecuencia cardíaca, elevan la presión arterial y generan cambios que pueden afectar el funcionamiento normal del corazón”.

Experiencia de mundiales anteriores

Para este especialista, no es solo una teoría, debido a que durante un importante torneo internacional de fútbol disputado en 2006 se registró un aumento significativo de las emergencias cardiovasculares, incluyendo infartos y arritmias.

Agregó el cardiólogo Jairo Gandara Ricardo que “años después, otro campeonato de fútbol de gran audiencia permitió confirmar un incremento del 3,7 % en las hospitalizaciones por infarto durante la competencia, y la mayor mortalidad intrahospitalaria se registró el día de la final. Además, el número de pacientes hospitalizados por infarto fue superior al compararlo con los mismos periodos de los años anteriores y posteriores al campeonato”.

Los especialistas insisten en que las personas con enfermedad cardíaca preexistente son particularmente vulnerables, porque las emociones intensas, ya sean de angustia o de euforia, pueden convertirse en un detonante de eventos cardiovasculares complejos.

Los médicos aclararon que el corazón no puede saber si la emoción llega por alegría o preocupación y lo que realmente afecta es la intensidad con la que se está viviendo el momento específico y los eventos deportivos tienen una alta carga emocional.

Otros factores de riesgo

No solo se trata del compromiso deportivo, sino de los hábitos que son frecuentes alrededor de este, como el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, el abuso de bebidas energizantes o con cafeína.

El cardiólogo clínico del Hospital San Vicente Fundación Medellín, Jairo Gandara Ricardo, dijo que “especialmente en personas con hipertensión, antecedentes cardíacos o trastornos de ansiedad, la recomendación es prepararse con anticipación, mantener sus controles médicos al día, tomar los medicamentos según lo indicado y evitar los excesos”.

Señales de alarma

Para los especialistas, hay señales de alarma que deben llevar a consultar de manera inmediata, como el dolor opresivo en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones intensas, sudoración excesiva, mareo o pérdida de conciencia.