En el día mundial del corazón, conozca cómo cuidarlo durante las diferentes etapas de la vida

El día de hoy, 29 de septiembre, se realiza la conmemoración del día mundial del corazón, una fecha con la cual se busca concientizar a las personas acerca de los hábitos y cuidados para mantener un corazón saludable, con tal de prevenir diferentes enfermedades.

Según la Federación Mundial del Corazón (WHF en inglés), cada año, las enfermedades relacionadas con el corazón, causan más de 20,5 millones de muertes, estableciendo las afecciones cardiovasculares, como la principal razón de las muertes a nivel mundial.

Por esto, se ha establecido la necesidad de tener cuidados con el corazón, como una tarea a realizar desde temprana edad, pues a pesar de que las enfermedades se evidencian principalmente en una etapa avanzada de la adultez y la vejez, este es un tema que abarca a personas de todas las edades.

Cuidados en la infancia

A pesar de que pueda sonar como una exageración, esta etapa es fundamental para los cuidados que ayudarán posteriormente al corazón, pues se establecerán hábitos, que de no perderse con el paso del tiempo, traerán grandes beneficios.

El principal hábito que se debe inculcar desde la niñez, es el ejercicio, pues este no solo ayudará para el corazón, sino que también para controlar el colesterol, los niveles de azúcar, para el fortalecimiento de los huesos, de los músculos y del sistema inmune.

En conjunto con esto, se recomienda evitar el sedentarismo y el uso excesivo de pantallas, pues entre estos existe una clara relación que usualmente resulta en condiciones de sobrepeso y obesidad.

Adolescencia

Manteniendo relación con el establecimiento de hábitos durante la niñez, es fundamental que esto se mantenga en la adolescencia, pues esto será un hilo conductor a medida que avanzan los años. Según la OMS, el 80% de afecciones cardiacas prematuras, se podrían evitar por medio del ejercicio. Por esto, la recomendación de los expertos es realizar por lo menos 60 minutos de actividad física diaria.

Adultez

Las etapas previas a la adultez son de gran importancia, pues gracias a estas, la persona tendrá la posibilidad de realizar ejercicio. Durante esta etapa, la recomendación de la OMS es realizar entre 150 y 300 minutos de ejercicio semanal.

En aquellos casos, donde se llevó una infancia y adultez sedentaria, se debe establecer un proceso de cambio progresivo, donde ejercicio como caminatas, ayudarán a crear una forma física adecuada.

Vejez

Luego de los 55-60 años en hombres y 60-65 en mujeres, los riesgos cardiovasculares se establecen como un peligro normal de la edad, donde suelen aparecer afecciones como la cardiopatía isquémica o la fibrilación auricular.

Dado que en esta etapa, se establece como un riesgo constante, se debe mantener un monitoreo constante de la presión arterial, de la alimentación y del colesterol, como principales factores que influyen en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Menopausia

Esta etapa, que trae consigo tantos cambios en el cuerpo de la mujer, también se establece como un factor importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, pues se evidencia un cambio importante en la producción de estrógenos, lo que juega un papel fundamental en la protección natural del corazón.

Para afrontar esto, las recomendaciones no son muy diferentes, pues el ejercicio y una buena alimentación, serán de gran ayuda para prevenir cualquier tipo de enfermedad y para combatir la baja producción de hormonas.

