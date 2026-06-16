Supremo de Brasil condena al hijo de Bolsonaro a cuatro años de cárcel por interferir en el juicio

El Tribunal Supremo Federal consideró que Eduardo Bolsonaro intentó que Estados Unidos impusiera sanciones sobre funcionarios brasileños para frenar el juicio contra Jair Bolsonaro. (Foto: Rodrigo Paiva/Getty Images) / Rodrigo Paiva

La corte suprema de Brasil, conocida como el Tribunal Supremo Federal, condenó al exdiputado Eduardo Bolsonaro por sus intentos de impulsar sanciones de Estados Unidos contra Brasil para que Washington interfiriera a favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en un juicio por golpismo.

El exmandatario ultraderechista (2019-2022) fue condenado a 27 años de prisión en 2025 por pretender aferrarse al poder, tras perder las elecciones contra el actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

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La sentencia, que aún puede ser apelada, fija cuatro años y dos meses de prisión en régimen inicial semiabierto para Eduardo Bolsonaro, acusado de “coacción” contra la corte mediante gestiones ante el gobierno de Donald Trump para que presionara por su padre.

“No es función de un diputado federal brasileño hacer lobby en el exterior contra su propio país”, sostuvo el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes.

La justicia condenó al exdiputado de 41 años en medio de tensiones entre Washington y Brasilia tras un encuentro en mayo entre Trump y otro hijo del expresidente brasileño, el senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula para los comicios presidenciales de octubre.

Hijo de tigre...

Cuatro jueces de la corte acogieron el argumento de la fiscalía, que imputó a Eduardo Bolsonaro por “amenazar a las autoridades judiciales y de otros poderes” con que conseguiría “de las autoridades estadounidenses sanciones (...) si el proceso no acababa” como era deseable para su padre.

Eduardo Bolsonaro también quedará inelegible para cargos públicos por ocho años tras cumplir su pena.

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Su condena “es una demostración más de que la oposición en este país está siendo cazada”, sostuvo en X el líder del bolsonarismo en Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante.

Roces constantes

El hijo del exmandatario se reunió con autoridades del gobierno de Trump y se ha vinculado con redes políticas conservadoras estadounidenses para conseguir apoyo para su padre.

Este lobby resultó eficaz en un comienzo: Washington impuso en 2025 aranceles punitivos del 40% a productos brasileños, luego de que Trump calificara como una “cacería de brujas” el juicio a su aliado político Bolsonaro.

Luego de un acercamiento entre Lula y Trump, buena parte de estos aranceles fueron retirados, así como sanciones financieras que Washington había impuesto al juez Moraes tras pedido de Eduardo Bolsonaro.

Lula Da Silva y Donald Trump. Foto: Andrew Harnik/Getty Images / Andrew Harnik Ampliar Lula Da Silva y Donald Trump. Foto: Andrew Harnik/Getty Images / Andrew Harnik Cerrar

Desde entonces la relación bilateral entre los gobiernos de ambos países volvió a tensarse.

Estados Unidos amenazó este mes con imponer nuevos aranceles de 25% a productos brasileños, por supuestas prácticas comerciales desleales.

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También designó como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil, el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho, pese al rechazo de Lula.

Ambos anuncios se produjeron días después de que Trump recibiera a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca.

Eduardo Bolsonaro fue despojado de su escaño en diciembre, tras ausentarse durante meses de la Cámara.

Jair Bolsonaro cumple actualmente su condena en su casa en Brasilia, gracias a un permiso temporal por razones de salud.