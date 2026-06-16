Bolivia firma su primer acuerdo antidrogas con Estados Unidos en casi 20 años

La embajada de Estados Unidos en La Paz confirmó que Washington capacitará y equipará a Bolivia en la lucha antidrogas tras casi dos décadas de relaciones bilaterales rotas.

En 2008, Evo Morales, entonces presidente de Bolivia, tercer productor de cocaína del mundo, rompió relaciones con Estados Unidos y expulsó del país a su agencia antidrogas, la DEA.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, dio un golpe de timón a la política exterior del país, tras 20 años de gobiernos de izquierdas, con un acercamiento a Washington y los organismos multinacionales de crédito.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con el Gobierno boliviano para proporcionar formación, equipamiento y otro tipo de apoyo” con el objetivo de investigar, interceptar y desmantelar redes del narcotráfico, perseguir delitos financieros y aumentar la transparencia en la policía y el sistema de justicia, dijo la embajada en un comunicado.

Dólares para Bolivia

Washington se comprometió a entregar 20 millones de dólares para esta estrategia, que será dirigida por la oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado.

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Aunque ambos países han expresado sus intenciones de restablecer relaciones diplomáticas de alto nivel, aún no reponen embajadores.

La oficina antinarcóticos DEA no abrió oficialmente sus oficinas en el país, aunque La Paz ha reconocido que su personal brinda cooperación.

Bolivia forma parte de la reciente iniciativa Escudo de las Américas, una coalición de países aliados de la administración de Donald Trump, que la lidera, para combatir el crimen organizado internacional.

Bolivia, aún entre bloqueos

Los bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades de Bolivia se redujeron en los últimos días, aunque la aguda escasez de alimentos, medicinas y combustibles persiste tras más de un mes de protestas contra el presidente Rodrigo Paz.

En las últimas dos semanas, los bloqueos de vías que impiden el transporte terrestre pasaron de más de 100 a unos 50, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

En La Paz, los residentes hacían largas filas de hasta tres cuadras en las afueras de un supermercado estatal por el inicio de la venta de carne de pollo a bajo precio.

Pero en los mercados privados de la capital política y de la vecina El Alto no parece sentirse ningún efecto: las carnes y vegetales todavía cuestan más del doble del precio habitual.

En los hospitales también escasean las medicinas y en las cercanías de las gasolineras los conductores duermen por días en sus vehículos a la espera de su turno.

Ayuda aérea

El gobierno anunció que desde este lunes los cargamentos de pollo llegarán diariamente por vía aérea de Santa Cruz (este) a La Paz (oeste) con la ayuda de Estados Unidos, Chile y Argentina, aliados de la administración de Paz, que lleva siete meses en el poder.

Los manifestantes (principalmente obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros) rechazan las propuestas de reformas económicas de Paz y reclaman una salida a la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

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Los principales sectores movilizados no aceptan los llamados al diálogo del gobierno, que no descarta imponer un estado de excepción que restringiría libertades de reunión y movimiento y permitiría emplear militares en el control de las protestas.

El gobierno denuncia que quienes exigen la dimisión de Paz son “narcoterroristas”, a los que vincula con el exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor que él niega.