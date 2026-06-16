Irán prevé nueva fase de diálogos con Estados Unidos después de firmar la paz

Negociaciones entre Estados Unidos e Irán en medio de la guerra iniciada por Washington e Israel contra Teherán. (Foto: Getty ) / Rawf8

El canciller iraní aseguró que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones podrían empezar esta semana, cuando se firme el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La firma de ese memorando de entendimiento para terminar con casi cuatro meses de conflicto regional está prevista el viernes, cuando debería también abrirse “completamente” el estrecho de Ormuz, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo iraní de esa ruta ha cortado la exportación de hidrocarburos desde el Golfo, lo que aceleró la inflación, y causó problemas de suministros de fertilizantes y otros productos en Estados Unidos y otros países.

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Negociación 2.0

El acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán prevé el inicio en un plazo de 60 días de nuevas negociaciones para abordar temas más espinosos, como el programa nuclear de Irán o las sanciones internacionales contra ese país.

“Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final”, dijo el canciller iraní, Abás Araqchi.

A la firma asistirán el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien dijo que Trump podría también estar presente. Según el gobierno suizo, la ceremonia tendrá lugar en un resort de lujo situado en la montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna.

Ormuz, punto central

Trump y Vance anticiparon la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra solía circular una quinta parte del comercio global de petróleo y gas.

Teherán cerró esa ruta crucial al comienzo de la guerra. En respuesta, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, que ya levantó, según dijo Majid Takht-Ravanchi, viceministro iraní de Relaciones Exteriores.

Tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz, el barril de petróleo Brent, referencia mundial del crudo, cayó este martes por debajo del umbral de los 80 dólares por primera vez desde principios de marzo.

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“Un documento muy poderoso”

Luego de varios episodios de violencia y declaraciones amenazantes que hicieron peligrar la tregua iniciada en abril, las negociaciones mediadas por Pakistán y Catar culminaron en el acuerdo del lunes, bautizado como un memorando de entendimiento.

Estrecho de Ormuz. Foto: Getty Images / Nasa y Blender. org / Backiris Ampliar Estrecho de Ormuz. Foto: Getty Images / Nasa y Blender. org / Backiris Cerrar

“Es un documento muy poderoso y quiero que se publique. Probablemente muy pronto”, dijo Trump al ser preguntado sobre su contenido durante la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Según un funcionario estadounidense, Trump, Vance y Qalibaf ya firmaron el texto electrónicamente.

Vance dijo a la prensa que no se destinará dinero de los contribuyentes estadounidenses a Irán a raíz del pacto, mientras que los medios iraníes apuntaron que se liberarán 12.000 millones de dólares en activos congelados.

Tanto Estados Unidos como Israel presionan para que Teherán se deshaga de sus reservas de uranio altamente enriquecido, presuntamente sepultadas tras unos ataques estadounidenses el año pasado.

Irán defiende su derecho a enriquecer uranio y reitera los fines pacíficos de su programa nuclear.