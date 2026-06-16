Hallan sin vida a una joven de 19 años en Bogotá: se trataría de un presunto feminicidio

Bogotá D.C

En la noche del pasado sábado 13 de junio, el barrio Meissen, en la localidad de Ciudad Bolívar fue escenario de un violento crimen, al parecer con un arma cortopunzante, que dejó sin vida a una joven de 19 años.

Las autoridades atendieron el llamado de alerta y llegaron a la vivienda de la joven identificada como Yuli Thalía Urueña, oriunda del municipio de Ortega, Tolima.

“Al ingresar en una de las habitaciones, encontraron el cuerpo sin vida de una maneje de aproximadamente 19 años”, señaló la Teniente Coronel, Natalia Borda, Oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Familiares de la víctima están buscando al presunto responsable de este crimen, que según ellos, sería la pareja sentimental de Yuli Thalía, con quien se encontraba en la ciudad.

Se trataría de un hombre llamado Darwin Ortiz, de acuerdo a la información publicada en redes sociales.

El caso lo tiene la Sijin para adelantar las investigaciones y esclarecer los hechos de este crimen.

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