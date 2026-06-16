Cali llenó los escenarios: más de 18 mil personas asistieron al Festival Internacional de Teatro

Durante once días, Cali fue teatro.

Las luces se encendieron en salas tradicionales, universidades, parques y espacios alternativos. Los aplausos se escucharon en comunas y corregimientos. Y las personas conocieron historias que hablan de memoria, diversidad, salud mental, territorio y esperanza.

El resultado: más de 18 mil asistentes hicieron del XI Festival Internacional de Teatro de Cali una de las ediciones más significativas de los últimos años.

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En total fueron 87 funciones y más de 400 artistas de Colombia, Brasil, Bolivia y Argentina los que llegaron a la ciudad para compartir sus propuestas escénicas, consolidando a Cali como uno de los epicentros teatrales más importantes del país.

Pero el festival no se quedó únicamente en los escenarios.

Hubo talleres, clases abiertas, tertuliaderos y encuentros entre artistas, estudiantes y espectadores. La idea fue sacar el teatro de los espacios convencionales y acercarlo a nuevos públicos, demostrando que las artes escénicas pueden ser también un lugar para conversar sobre las realidades que vive la sociedad.

La clausura se realizó en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura con la obra boliviana Solas en el paraíso, una escena que reflexiona sobre la memoria, la violencia y la condición humana. Durante el cierre también fueron reconocidos artistas y procesos culturales que han contribuido a la construcción de tejido social a través del arte.

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La directora del festival, Melissa Osorio, aseguró que uno de los mayores logros de esta edición fue volver a conectar al teatro con la ciudadanía.

“El mayor logro de este festival fue ver cómo el teatro volvió a encontrarse con la gente. Tuvimos salas llenas, circulación de públicos en distintos territorios y una programación académica que permitió el intercambio entre artistas, estudiantes y espectadores”.

Con más de siete décadas de tradición teatral, Cali volvió a demostrar que el teatro no es solo un espectáculo.

Y este año, más de 18 mil personas decidieron hacer parte de ella.