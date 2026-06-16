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Una desescalada necesaria, pero no una solución: analista sobre el acuerdo de paz de Irán y EE.UU.

Ryma Shirmohammadi, analista sociopolítica especializada en Oriente Próximo, estuvo en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del acuerdo de paz al que llegaron Irán y Estados Unidos que cesa las ofensivas militares y reabre el estrecho de Ormuz.

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“Desde fuera, nosotros tendemos a pensar que una guerra debilita automáticamente a un régimen autoritario y lo de Irán es todo lo contrario. Este acuerdo de paz diría que es una desescalada militar necesaria, pero no una solución política”, afirmó.

Destacó que con el acuerdo también “Irán se da un tiempo y Estados Unidos una oportunidad”.

¿Qué pasará con Netanyahu y su guerra?

Señaló que ahora que se firmó el acuerdo con Irán, Estados Unidos le exigirá más al gobierno israelí, pues a pesar de la guerra y de haber eliminado a sus principales ‘cabezas’ el régimen iraní sigue.

Resaltó que ahora, el régimen en Irán “se ha radicalizado” por las personas que se tomaron el poder tras la muerte del líder Mojtabá Jameneí.

¿Qué opina la diáspora de este acuerdo?

Shirmohammadi mencionó que los iraníes fuera de su país “tenían la esperanza puesta en la intervención militar”. Sin embargo, recordó que “la guerra solo trae miseria y que el régimen iraní se intensifique contra su población”.

“Ahora hay mucha decepción y preocupación, pero más que nunca hay dos realidades que convergen en un solo lugar: la esperanza de que haya un cambio en Irán”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: