Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se muestran dispuestos a levantar sanciones a Irán

Alemania, Francia, Reino Unido e Italia se mostraron este lunes dispuestos a levantar las sanciones a Irán tras el anuncio de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, y consideraron “vital” que las negociaciones detalladas entre Estados Unidos e Irán concluyan con éxito y que el acuerdo sea implementado de manera rápida e integral.

“Estamos preparados para levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán en relación con su programa nuclear”, declararon los cuatro, y se mostraron dispuestos a colaborar con Estados Unidos, Irán y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para este fin, tras subrayar que Irán “jamás debe hacerse con un arma nuclear”.

Para Berlín, París, Londres y Roma es “vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo”, señalaron en la declaración conjunta a pocas horas de que dé comienzo en Évian (Francia) una cumbre del G7 en la que el conflicto en Oriente Medio es uno de los temas destacados de la agenda.