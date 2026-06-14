Así reaccionó el mundo al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán: presidentes, ministros y más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo de paz con Irán ya está cerrado y que marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Según el mandatario, el pacto incluye la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo marítimo impuesto a Teherán.

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Firma del acuerdo y próximas negociaciones técnicas

Según lo informado, el entendimiento ya fue firmado de manera preliminar y se avanzará hacia reuniones técnicas en los próximos días. Estas conversaciones buscarán definir los detalles de implementación del acuerdo antes de la firma oficial, prevista en Suiza.

Las autoridades involucradas indicaron que el proceso continuará con una agenda diplomática intensiva para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

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Acuerdo entre Estados Unidos e Irán: primeras reacciones

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el acuerdo como un paso decisivo para poner fin al conflicto y fortalecer la seguridad en Medio Oriente. Además, subrayó la importancia de garantizar el cumplimiento de los compromisos, especialmente en materia nuclear.

Por su parte, el Gobierno de Catar celebró el entendimiento como un avance significativo para la paz regional y la libertad de navegación en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

Desde Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, valoró positivamente el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El mandatario pidió que se cumpla de manera rápida y total lo pactado por ambas partes, destacando la importancia de evitar una nueva escalada en la región.

Macron también insistió en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz como una medida clave para la estabilidad económica y el flujo energético global.