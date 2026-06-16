ELN anuncia liberación de dos agentes de la DIJIN de la Policía

El Frente de Guerra Oriental del ELN anunció que este martes 16 de junio dejará en libertad a los agentes de la Dijín Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes permanecen secuestrados desde julio del año pasado.

En un comunicado titulado “Pena cumplida”, el grupo criminal aseguró que los uniformados serán entregados a una comisión humanitaria y a sus familiares.

“Mañana, martes 16 de junio del 2026, procederemos a dejar en libertad plena, por pena cumplida, a los señores agentes de policía Dijín, Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza”, señala el comunicado del Frente de Guerra Oriental.

El ELN afirmó que la decisión se toma, según ellos, “cumpliendo con lo expuesto en el juicio condenatorio” y con lo que denominan la aplicación de su “justicia revolucionaria”.

“Contemplando la sumatoria de tiempo físico y beneficios, serán entregados los prisioneros a una comisión humanitaria y a sus familiares”, agregó esa estructura.

En el mismo comunicado, el Frente de Guerra Oriental aseguró que en su poder continúan funcionarios de la Fiscalía, quienes, según el grupo criminal, estarían “cumpliendo su tiempo de condena”.

“Informamos que en nuestro poder siguen los funcionarios de la Fiscalía, quienes están cumpliendo su tiempo de condena, como lo contempla el juicio condenatorio”, indicó el ELN.

El grupo también aseguró que se mantiene abierto a un supuesto “intercambio humanitario de prisioneros de guerra”.