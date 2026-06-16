Ciudadano nortemaericano no habría abusado de niños en Bogotá: Esto dice el presidente Petro

POLÍTICA

El caso de supuesto abuso de menores en el norte de Bogotá dio un giro de 180 grados. El presidente de la República, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de X que todo indica que, al parecer, no se trató de un caso de abuso sexual, sino de un atoramiento del menor.

Según el jefe de Estado, la polémica escena donde se observó al hombre con un niño en un balcón obedeció a un malentendido.

“Lo saco al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño”. Explicó Petro,

El presidente explicó que, si se confirman estos indicios, la justicia debe garantizarle todos sus derechos como ser humano, al ciudadano estadounidense que, al parecer, solo buscaba adoptar niños y niñas colombianos a través de una entidad privada intermediaria en los procesos de adopción del ICBF.

Añade el mandatario que esta es una “buena lección de realidad para quienes fácilmente podemos ser engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad”.