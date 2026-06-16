Fin de semana violento en Cali: 11 homicidios durante el puente festivo del Día del Padre

Cali, Valle del Cauca

Cali vivió un fin de semana violento durante el puente festivo del Día del Padre, con un saldo de 11 homicidios registrados entre el sábado, domingo y lunes festivo.

De acuerdo con las autoridades, siete de estos casos estarían relacionados con presuntos ajustes de cuentas por tráfico local de estupefacientes, tres con riñas e intolerancia social asociadas al consumo de licor y uno más con la oposición a un hurto. Además, cuatro de las víctimas registraban antecedentes judiciales.

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Uno de los hechos más relevantes fue el asesinato de José Robeiro Hernández Izao, funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y adscrito al Grupo de Delitos contra la Vida e Integridad Personal.

El investigador fue atacado en un establecimiento comercial del sector de San Bosco, en el centro de Cali, cuando presuntamente intentó evitar un hurto y forcejeó con el agresor, quien le disparó en el cuello.

A los homicidios registrados durante el fin de semana se suma el asesinato de Jesús Céspedes, contratista de la Gobernación del Valle del Cauca, ocurrido el viernes 12 de junio en el barrio Mayapán, en el sur de Cali. Según las investigaciones preliminares, la víctima fue atacada por un sicario cuando se disponía a abordar su vehículo al salir de su vivienda.

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“La gobernadora del Valle del Cauca ha ofrecido hasta 50 millones de pesos de recompensa a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita ubicar a los responsables materiales e intelectuales de este hecho. Para eso se ha destacado un equipo muy importante del cuerpo técnico de investigación del CTI de la fiscalía”, indicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad del Valle.

Otro de los casos que mantiene en alerta a las autoridades es el atentado contra el excontralor distrital Pedro Antonio Ordóñez, ocurrido el sábado en el barrio Santa Teresita. De acuerdo con la información oficial, el exfuncionario fue interceptado por un hombre en motocicleta que le disparó cuando se movilizaba en su vehículo particular, hiriéndolo en el hombro.

Por este hecho, la Alcaldía de Cali anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información que permita esclarecer el ataque y dar con los responsables.