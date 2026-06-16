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16 jun 2026 Actualizado 14:35

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Acueducto de Buenaventura depende de crédito y recursos no fueron ejecutados: Gobernadora del Valle

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Darío Gómez Perlaza

Darío Gómez Perlaza

Soy periodista de Caracol Radio en Cali, Colombia, hace 33 años. Cumplo funciones como jefe del servicio...

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