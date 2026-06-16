El Estado no ha podido dar una solución digna y legal a la población en la Amazonía: Rodrigo Botero

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en diálogo con Planeta Caracol, lamentó que durante décadas el Estado colombiano ha permitido que avance la pérdida y fragmentación territorial en la Amazonía; en la actualidad hemos perdido dos terceras partes de este bioma, sumado a 60 años de un conflicto armado que no hemos podido resolver, además de perder contacto y legitimidad con las comunidades.

“La transformación territorial no es solo la pérdida del bosque amazónico, sino la aparición de carreteras de forma inusitada, sumado a un constante ingreso del hato ganadero en la selva. Hace 35 años la proposición era un 80% de pequeños campesinos y 20% de medianos y grandes; ahora la percepción es de un 80% de medianos y grandes productores frente a un 20% de pequeños campesinos”, explicó Rodrigo Botero.

El director de la FCDS recordó que la seguridad energética e hídrica de Colombia depende de la conectividad y buena condición de la selva amazónica. Destacó que hoy se cuente con Leyes de Trazabilidad para proteger los bosques y ecosistemas estratégicos. También se cuenta con Leyes relacionadas con la infraestructura vía verde. Se cuenta con legislación sobre la corresponsabilidad internacional de seguimiento de los migrantes.

Frente al próximo presidente que gobernará a Colombia, Rodrigo Botero llamó la atención sobre la definición como Estado del modelo que requiere el país en términos de preservación ambiental; también como motor de la seguridad económica, implica un cambio en la visión de cómo utilizar esa biodiversidad, cómo generar información, ciencia y tecnología, para darle un valor agregado y determinar una competitividad internacional a partir de las selvas.

“Llevamos más de 60 años de conflicto armado sin poder lograr una solución digna y legal a la población que vive en regiones como la Amazonía”, agregó Rodrigo Gobetro, que “es increíble que el Estado colombiano haya sido incapaz de lograr una solución digna para el 2% de la población colombiana”.

El director de la FCDS admitió que es un hecho la fragmentación de la selva amazónica con la región andina, que no solo afecta la biodiversidad y el capital genético de nuestro país. En tiempos en que pronósticos de un intenso fenómeno de El Niño nos tienen avocados a un impacto sobre el ciclo del agua proveniente de los ríos voladores que traen el agua a las ciudades en la región andina. Indicó Rodrigo Botero que “cada árbol adulto puede subir hasta mil litros de agua en vapor. La pérdida gigantesca de bosque desde el piedemonte llanero hasta la conexión con el Ecuador y Perú afecta esa evapotranspiración, poniendo en riesgo la provisión del agua que llega a la zona central del país”.

De cara a las responsabilidades urgentes del próximo gobernante, Rodrigo Botero afirmó que “consolidar una dinámica irreversible a partir de la biodiversidad, sí o sí, como Estado se debe estructurar una economía forestal que implique el uso sostenible de los bosques; es una forma de conservación que impacta en las comunidades, que incluya los procesos de restauración en áreas degradadas, uniendo la producción y la conservación con mecanismos de alianza público-privada, teniendo en cuenta a las comunidades”.

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