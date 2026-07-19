Expectativa por reporte sobre la condición de Yoko en Sorocaba

El director de la Carder, Julio Cesar Gómez, comentó en diálogo con Planeta Caracol que el embajador de Brasil en Colombia, Paulo Estivallet de Mesquita, se comprometió a gestionar un informe oficial sobre el proceso de adaptación y bienestar del chimpancé “Yoko”, quien fue trasladado en marzo de 2025 al Santuario de Sorocaba, en São Paulo, Brasil.

Julio Cesar Gómez agradeció al diplomático brasilero el respaldo brindado durante el traslado de Yoko al Santuario de Sorocaba. El embajador Paulo Estivallet de Mesquita se comprometió a gestionar un informe oficial sobre el proceso de adaptación y bienestar del primate, con el fin de mantener informada a la comunidad risaraldense.

Yoko, el chimpancé que se convirtió en un símbolo de la protección de la fauna silvestre, lleva 16 meses en un proceso de adaptación a las condiciones de su especie, luego de haber sufrido en sus primeros años haber sido víctima de tráfico de especies silvestres, haber estado sometido en un circo, haber adaptado hábitos y costumbres humanas.

El director de la Carder recordó que Toko fue prácticamente la mascota de un adolescente, vestía sudaderas de marcas, montaba bicicleta, bailaba, comía con cubiertos, veía televisión (especialmente La Pantera Rosa), y hasta pintaba con crayolas para relajarse y distraerse. Ahora en el santuario de Sorocaba, está rodeado de unos 80 primates que han sido rescatados en el continente y desde su llegada, Yoko tuvo contacto con una chimpancé recuperada en Argentina llamada Cecilia.

Para la Carder, es importante conocer cómo avanza el proceso de adaptación de Yoko, su condición de salud pues ya supera los 50 años de edad y su relacionamiento con los demás primates. De allí la importancia de la gestión que realizará el embajador Paulo Estivallet ante el gobierno brasilero y el Santuario de Sorobaba que dirige el filántropo Pedro Ynterian.

Es importante recordar que durante ocho años Yoko estuvo en el Bioparque Ukumarí, tras ser rescatado por las autoridades ambientales en la frontera con Venezuela. Durante ese tiempo Yoko estuvo en un proceso de rehabilitación bajo el cuidado de especialistas en la ciudad de Pereira. Y luego en marzo de 2025 gracias a la “Operación Arca de Noé” que duró más de 24 horas se logró su traslado al Santuario de Sorocaba en Brasil.

Video: CARDER.

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