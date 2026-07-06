Diseño de moda sostenible y contemporáneo

La joven diseñadora colombiana, Laura Ximena Poveda Cruz, se ha consolidado como una de las mentes creativas y de estrategas visuales más relevantes del diseño y la dirección visual colombiana contemporánea, desarrollado su trabajo entre Colombia, Londres y París.

Acuñando criterios de moda sostenible e impacto social positivo con las comunidades, Laura Ximena Poveda, se posiciona como una creadora multidisciplinaria de vanguardia y un ejemplo nacional debido a su capacidad para traducir guiones y conceptos abstractos en una identidad visual tangible, marcando el tono emocional de una producción y asegurando la coherencia y comunicación, pero sobre todo primando la sostenibilidad e identidad latinoamericana a nivel de proyección internacional.

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El diálogo con Planeta Caracol, Laura Ximena Poveda, explicó cómo desarrolla prácticas de producción circulares, siendo un referente para nuevos modelos de negocios en la industria de la moda. Su criterio técnico la han llevado a construir una trayectoria centrada en la transformación de materiales reciclados y textiles recuperados, creando una propuesta visual que eleva oficios, comunidades y territorios locales, como El Restrepo y el 7 de Agosto en Bogotá, hacia escenarios de alto valor cultural y estético como lo son London Fashion Week, editoriales internacionales de moda y producciones audiovisuales reconocidas en festivales de cine, donde ella ha liderado con total autonomía la construcción de identidad estética, vestuario y narrativa visual.

En Colombia, su trabajo ha ganado un gran reconocimiento por conectar diseño contemporáneo con patrimonio, sostenibilidad y representación cultural. Recientemente asumió la dirección visual y la curaduría de vestuario de la exhibición en el Museo Nacional de Colombia en colaboración con Bettina’s Closet.

Actualmente, Laura continúa proyectando el diseño nacional en el exterior como Diseñadora y Desarrolladora de Materiales sostenibles para ACIEN, marca española de prestigio con la que lidera el desarrollo y la ingeniería de una colección de zapatos cien por ciento sostenible con materiales regenerativos, prevista para presentarse el próximo año en el histórico Castillo de la Alcazaba en Almería.

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